PS5: secondo Sony sarà “la console più veloce al mondo”

Tramite un annuncio di lavoro postato su Resetera sembra che Sony stessa stia cominciando a definire PS5 come la console più veloce al mondo.

Continuano a susseguirsi giorno dopo giorno le voci di corridoio sulla prossima generazione di console, in attesa di essere lanciata durante il periodo natalizio del 2020. É proprio Sony stessa quest’oggi a far parlare della propria console next-gen tramite un annuncio di lavoro che definisce PS5 come “la console più veloce al mondo”.

L’annuncio è stato individuato in un post all’interno del forum videoludico ResetEra, e nello specifico propone un posto da assegnare per la posizione di responsabile Senior per l’ingegneria Cloud. La descrizione del lavoro richiesto continua dicendo che Sony sta cercando personalità competenti per costruire l’infrastruttura cloud di prossima generazione.

Continuando a leggere l’annuncio viene inoltre spiegato di cos’altro si dovrà occupare il candidato all’interno del suo ruolo: “Gestirai sistemi distribuiti che alimentano oltre 100 milioni di console PS4 che offrono esperienze di gioco coinvolgenti. Sarai anche uno dei leader di una squadra d’élite che è entusiasta di lanciare la console più veloce del mondo (PS5) nel 2020 ”. Questo ruolo implica che il cloud gaming avrà un ruolo di grande importanza nel futuro della prossima console Sony.

Uno dei primissimi dettagli che abbiamo appreso su PS5 è stato il confermare a inizio anno che la console avrebbe usato un SSD, permettendo ai giochi di caricarsi molto più velocemente di quanto non facciano su PlayStation 4 Pro con l’attuale disco rigido. Pensate che la nuova console Sony possa davvero essere la più veloce al mondo? Diteci la vostra.