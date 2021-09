PS5 continua a vendere, dominando il mercato console

Se acnhe i mesi estivi di solito sono un banco di prova per le catene di resell, quest’anno soprattutto non è stato semplice tenere testa alle infinite richieste da parte dei clienti. Si sa, la pandemia ha influenzato in modo gravissimo la produzione di semiconduttori e di componentistica andando a rallentare non solo il nostro settore, ma anche una serie di soggetti in altri ambiti. Eppure sembra che il mercato console sia comunque in crescita, e PS5 sia ancora dominante non solo in Regno Unito ma anche in altri paesi.

Le vendite della console sono salite soprattutto nel mese di Agosto anche grazie ai multpli restock fatti settimanalmente anche più volte al giorno. È accaduto un po’ in tutta Europa, ma anche da noi abbiamo vistole catene più importanti aprire le porte a tantissime persone che hanno potuto quindi acquistare una console next gen. Tanti invece ancora non riescono, ma si sa, questa situazione potrebbe durare ancora a lungo e non sappiamo ancora se nel 2022 riusciremo ad uscirne.

È il caso di dire che sarà un’annata difficile un po’ per tutti gli hardware manufacturer. Sony è riuscita a creare una nuova “versione” di PS5 sicuramente per abbattere alcuni costi di produzione ma anche per andare incontro ad una catena di “montaggio” che aveva bisogno di qualche cambiamento per assicurarsi il mercato attuale. Dall’altro lato abbiamo Nintendo che con Switch sta continuando a vendere mese per mese con costanza. E poi abbiamo Microsoft che segue le due aziende, e la quale ha rilasciato da poco una nuova versione in edizione limitata dell’ammiraglia Xbox Series X.

Sony continues to do really well with PS5 stock in the UK. Another big month for them. Switch sales seem to be mostly the same month-to-month at the moment. Slow few weeks for Xbox Series consoles — Christopher Dring (@Chris_Dring) September 6, 2021

Il futuro del prossimo anno è ovviamente ancora incerto, non sappiamo se le aziende riusciranno a gestire l’enorme domanda, ma una cosa è chiara, il mercato videoludico si sta espandnendo e proprio durante quest’ultimo anno c’è stata un’impennata. Vedremo come andrà a finire, ma intanto se siete riusciti a prendere una PS5 o una XBox Series X, tenetevela stretta!