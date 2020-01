PS5: per il CEO di Rock Pocket Games “i controller aptici hanno un gran potenziale”

Il 2020 sarà l’anno della next gen, e più passa il tempo più ci avviciniamo al momento della verità, al momento in cui sia Sony che Microsoft scopriranno tutte le carte che hanno gelosamente tenuto nelle proprie maniche per tutti questi mesi. Se di Xbox Series X abbiamo potuto squadrarne le forme, non possiamo ancora dire lo stesso per PS5, anche se a detta dei sempre più numerosi rumor sembra che la presentazione della prossima console Sony possa essere dietro ogni angolo.

Mentre attendiamo però, Ivan Moen, il CEO di Rock Pocket Games, sviluppatori del recente Moons of Madness; ha scambiato quattro chiacchiere con la redazione di gamingbolt, soffermandosi proprio su PS5 e su ciò che per il momento ha più colpito lo sviluppatore norvegese. Innanzitutto Moen, ha voluto dire la sua sulla tecnologia aptica applicata al prossimo controller di PlayStation 5 affermando che “Penso che i controller aptici aggiungano molto a un’esperienza. Ma penso anche che sia soggettivo per diversi giocatori e dipende anche da come il gioco andrà ad utilizzare tale tecnologia. Ma nel complesso penso che i controller aptici hanno un gran potenziale.”

In seguito l’intervista si è spostata sulle nuove CPU utilizzate da PS5 e Xbox Series X, entrambe utilizzeranno un chip AMD Zen 2, e su quanto possa essere grande il salto rispetto all’hardware della generazione attuale. “Questa è probabilmente una domanda per gli sviluppatori che lavorano con motore Unreal, per noi significa che possiamo lavorare di più prima che il gioco arrivi ai limite della CPU. Il porting su console diventerebbe ovviamente anche molto più fluido, poiché l’hardware della generazione attuale è piuttosto lento e avvicinarsi all’hardware del PC aiuta molto. Ma questo è ovviamente limitato nel tempo poiché il divario tra PC e console aumenterà rapidamente”.

Attualmente mancano ancora diverse informazioni ufficiali riguardo alle console di prossima generazione, ma stando ai rumor potremmo iniziare a sentire l’odore della next gen tra non molto tempo, con una presentazione di PlayStation 5 che potrebbe avvenire nel mese di febbraio. Cosa pensate delle parole del CEO di Rock Pocket Games?