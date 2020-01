PS5: svelato il controller in versione dev kit? Ecco una foto

Mancano ancora molti dettagli sulla next-gen, sopratutto su quella di casa Sony, e uno dei dettagli che molti giocatori sono curiosi di scoprire è l’aspetto del nuovo controller. Molti si aspettano innovazioni di vario tipo e alcuni brevetti hanno già suggerito possibili elementi addizionali, come pulsanti extra e la possibilità di cambiare la forma del Dualshock. Ora, però, spunta in rete una fotografia del presunto controller in versione dev kit di PS5.

Ovviamente non abbiamo la certezza che non si tratti di un fake, quindi per ora manteniamo un lecito dubbio. Quello che sappiamo e che possiamo intuire dalle informazioni in nostro possesso è che una persona, che occasionalmente si occupa delle pulizie in un ufficio di “U….” (Ubisoft?), ha scattato una foto al dev kit di PS5, già noto, e al controller, mai visto prima.

Come potete vedere qui sopra, il controller non è particolarmente diverso dal Dualshock 4 di PS4. Ci sono le due levette analogiche, i tasti direzionali digitali, i tasti frontali, option, share, i dorsali (anche se non possiamo vedere i grilletti diamo per scontato che siano presenti) e il touch pad. Quest’ultimo “emerge” dalla scocca del controller maggiormente rispetto al Dualshock 4.

Bisogna infine ricordare che il controller di un dev-kit non è mai identico a quello destinato alla vendita: il Dualshock 5 di PS5 sarà probabilmente diverso. Inoltre, non vedendone il retro, non possiamo sapere se ci sono pulsanti aggiuntivi. In conclusione, per ora non possiamo trarre troppe conclusioni: speriamo che Sony riveli presto novità in merito. Diteci, voi cosa ne pensate? Sperate in grandi modifiche sotto questo punto di vista?