PS5: il controller appare in foto, sembra enorme

Sono passati già diversi mesi dal giorno in cui abbiamo visto per la prima volta il DualSense, quello che sarà a tutti gli effetti il nuovo controller ufficiale di PS5. Da quel momento però, non abbiamo ancora mai avuto la possibilità di capire quanto sarà grande questo pad, e se più o meno rispecchierà le dimensioni del precedente DualShock 4. La risposta arriva come sempre dalla rete, dove in queste ore sta girando un’immagine che sembra mettere in prospettiva il controller.

La foto è stata pubblicata su ResetEra questo pomeriggio, e sebbene non sia in alta qualità si riesce a capire perfettamente che dimensioni avrà il DualSense. Stando all’immagine sembra che il nuovo controller di PS5 sia più grande di quello proposto su PlayStation 4. Dalla foto si riescono a intuire maggiormente i dettagli del pad come la gomma posta suio due stick analogici o l’effetto trasparente lucido dei pulsanti d’azione.

Bisogna dire che non conoscendo bene le fonti di questa immagine, non è detto che il tutto possa ritenersi completamente affidabile. Esattamente come già accaduto durante la giornata odierna, anche la presunta versione di PS5 nera e rossa si è infine rivelata essere falsa. Quindi vi consigliamo di prendere quest’immagine relativa alle dimensioni del DualSense con le dovute precauzioni.

Al momento manca una qualsiasi ufficialità da parte di Sony e la compagnia non ha ancora rilasciato immagini in cui si possa capire in modo definitivo le dimensioni del nuovo controller che accompagnerà le sessioni di gioco su PS5. Cosa ne pensate della foto apparsa in rete sulle proporzioni del DualSense? Vi aspettate che possa essere più o meno grande del DualShock 4?