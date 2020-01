PS5 costerà meno di Xbox Series X, ma sarà meno potente secondo i leak

Xbox Series X e PS5 sono di nuovo al centro di rumor e leak. Questa volta sono emerse le possibilità specifiche tecniche delle due macchine da gioco. In breve, parrebbe che la console di Microsoft sia più potente di quella Sony, ma questo rischierebbe di avere un serio impatto sul prezzo di vendita dei due device, andando a vantaggio della società giapponese.

Più precisamente, si parla di una GPU da 12 TFLOP con una frequenza di 1.7 GHz e 56 unità computazionali per Xbox Series X. Nel caso di PS5, invece, pare che ci si debba aspettare solo 9.2 TFLOP con una frequenza di 2.0 GHz e 36 unità computazionali. Xbox Series X sarebbe quindi discretamente più potente di PS5.

Si ripeterà quanto avvenuto a inizio generazione PS4/Xbox One?

Queste differenze, però, potrebbero portare una netta differenza del prezzo delle console, ripetendo quanto già avvenuto con PS4 e Xbox One: PS5 sarebbe messa sul mercato anche a 100 euro in meno rispetto alla concorrente. Ora come ora, vengono ipotizzati prezzi tra i 399 euro (PS5) e i 499 (Xbox Series X).

Ovviamente si tratta solo di speculazioni basate su leak e rumor, quindi per ora non possiamo farvi grande affidamento. Un prezzo di partenza ben più basso sarebbe per Sony un vantaggio notevole ma la differenza di potenza non è poca. Diteci, voi cosa ne pensate? Preferireste una console meno potente ma disponibile a un prezzo più accessibile, oppure accettereste di spendere un po’ di più, pur di poter contare su una macchina da gioco più performante?