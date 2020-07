PS5: la cover bianca può essere rimossa? Nuove immagini

Quando Sony Interactive Entertainment ha presentato al mondo PS5, la console di nuova generazione in arrivo a fine anno, il pubblico si è diviso: alcuni hanno apprezzato lo stile e la struttura futuristica della macchina da gioco, mentre altri hanno espresso alcuni dubbi su un design innegabilmente particolare. Le placche bianche esterne, però, potrebbero essere rimosse, sostituite e, di conseguenza, personalizzate con grande semplicità.

Perché lo affermiamo? Perché sono spuntate in rete nuove immagini che mostrano la scocca bianca di PS5, da sola. Come potete vedere voi stessi qui sotto, non sono presenti viti, fili o altri elementi che renderebbero complessa la sostituzione: è possibile che il pezzo sia inserito a incastro e possa essere rimosso senza troppi problemi. Si apre quindi la possibilità di rimuoverle per sostituirle con versioni di altri colori (o con fantasie varie).

Questo significherebbe poter personalizzare PS5 senza dover obbligatoriamente acquistare un modello speciale. I più esperti potrebbero anche togliere la copertura e colorarla o modificarla da sé (anche se molto probabilmente questo invaliderebbe la garanzia della macchina da gioco).

L’immagine ci permette anche di intuire le dimensioni della console: se quello sopra la scocca è un foglio A4 come sembra, è innegabile che PS5 sia parecchio grossa. Anche lo spessore non è indifferente ed è facile immagine che il peso totale del device sia elevato: non trattandosi di una console portatile, in ogni caso, è un dettaglio che per molti secondario. Perlomeno, il materiale utilizzato dà l’idea di essere resistente e solido.

Come sempre, vi ricordiamo che queste non sono immagini ufficiali ed esiste sempre la possibilità che si tratti di un fake. Per ora possiamo solo speculare su quanto è emerso e provare a ragionare sulle varie possibilità. A questo proposito, diteci, voi cosa ne pensate?