PS5, la nuova CPU renderà più veloce le tempistiche di sviluppo

Secondo uno sviluppatore la nuova PS5 sarà dotata di una CPU (AMD Zen 2) che renderà più veloce le tempistiche di sviluppo.

Le informazioni rilasciate sulla nuova generazione di console, si fanno via via sempre più massicce. In particolar modo, riguardo PS5, risulta già noto che può ridurre i tempo di caricamento in modo più che considerevole ma secondo uno sviluppatore, può anche ridurre i tempi di sviluppo. Ovviamente fino a quando Sony non ufficializzerà la cosa, la questione va intesa esclusivamente come un rumor.

Lo sviluppatore di Lost Wing Tim Ash di BoxFrog Games, ha recentemente rilasciato un’intervista nella quale appunto, afferma che le tempistiche di sviluppo dei videogiochi sulla console di nuova generazione saranno notevolmente ridotte grazie soprattutto all’utilizzo della nuova CPU AMD Zen 2 la quale, aiuterà gli sviluppatori a rilasciare i loro titoli riducendone le tempistiche di ottimizzazione.

La nuova CPU AMD Zen 2 arriverà nel corso dei prossimi mesi.

“Elimina tante restrizioni sulla quantità di calcoli on the fly fattibili. Abbiamo così tante idee che sono molto difficili o addirittura impossibili da implementare con l’attuale generazione di console. Inoltre, riduce in modo significativo i tempi di sviluppo in quanto è necessario dedicare meno tempo all’ottimizzazione“.

Il commento non varrà solamente per PlayStation 5, ma per tutti gli hardware che monteranno CPU AMD Zen 2, a questo punto. Quello che dice Ash può avere comunque un senso. Quando si parla di titoli di lancio per PS5, ci sono un sacco di voci di corridoio attualmente. Le due voci principali vedono come primi titolo della next-gen nientepopodimeno che God of War 2 e Horizon Zero Dawn 2. In entrambi i casi, risultava difficile vedere i nuovi capitolo delle saghe a così poca distanza ma, se la storia di questa CPU si rivelasse veritiera, sembrerebbe il tutto molto più probabile.

Nonostante la forza della nuova CPU e l’introduzione dell’SSD della PS5, molti giocatori non vorranno probabilmente aggiornare subito la loro postazione di gioco. Proprio per questo, Sony ha rivelato che continuerà a supportare la PS4 fino al 2022. La PS5 è in arrivo e forse, i giochi per la nuova piattaforma di casa Sony, arriveranno più velocemente che mai!

E voi cosa ne pensate? Acquisterete la nuova PS5 appena uscirà in commercio o attenderete un attimo?