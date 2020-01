PS5: ecco come saranno le custodie dei giochi secondo un utente

In questi ultimi mesi siamo stati letteralmente invasi da informazioni, rumor e leak vari sulle prossime macchine videoludiche. Se dal suo lato Microsoft è riuscita (più o meno) a dare un idea di come sarà fatta la futura Xbox, Sony dal suo canto non si è lasciata sfuggire tantissime informazioni. La PS5 rimane ancora un mistero, sia a livello di design che di prestazioni.

Proprio per questo motivo svariati utenti hanno dato sfogo alla propria immaginazione e hanno cercato di dare forma alla console Sony. Tra questi utenti possiamo elencare anche Pelochoman, che però ha cercato di mostrare al mondo la sua visione di come (forse) saranno le custodie dei giochi PS5. Il design fan made del ragazzo in questione è stato postato sul noto sito ResetERA e sui vari forum di Reddit. I giochi che sono stati “adattati” dall’utente in questione sono The Last of Us Part 2 (in uscita tra pochi mesi su PS4) ed il fantomatico Horizon 2 (chiamato dall’utente Eclipse).

Il design delle custodie è al primo impatto molto semplice, ricordando vagamente una via di mezzo tra le custodie dei giochi PS4 e quelle dei film in Blu-Ray. Tuttavia anche con un design così semplice, queste custodie PS5 riescono sicuramente a colpire nel segno. Anche il noto utente Shinobi602 è rimasto colpito da questi design fan-made, condividendo la creazione di Pelochoman sul proprio profilo Twitter.

Sicuramente fa molto piacere vedere svariati utenti immaginarsi ipotetiche forme per i futuri prodotti videoludici. Prima dell’annuncio effettivo della PS5 probabilmente saremmo testimoni anche di altre opere simili. Vi ricordiamo che di recente un altro utente ha cercato di dare forma alla futura console Sony immaginando il design effettivo della console. Se volete saperne di più, vi invitiamo a dare un’occhiata alla notizia in questione!