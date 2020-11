PS5: il D1 è caos! Fan ricevono massaggiatori per piedi e non solo!

Ieri è stata una giornata davvero scoppiettante, il lancio di PS5 in tutta Europa ha sicuramente fatto felici migliaia e migliaia di appassionati. Certo, non è stato un giorno che verrà ricordato come “memorabile” da parte di alcuni corrieri o negozi a tema, in quanto alcuni di questi hanno fatto delle vere e proprie figuracce con i propri clienti, come è successo con la famosa catena GAME nel Regno Unito. Purtroppo, in queste ore, sta facendo notizia che alcuni acquirenti, durante la prima ora di consegna delle console targate Sony, hanno ricevuto una spiacevole sorpresa all’apertura del pacco, trovandoci dentro cibo per gatti o altri utensili domestici.

Sembra davvero una storia assurda ma è tutto vero, alcuni clienti tornando a casa dal loro negozio di fiducia aprendo il pacco contenente la loro PS5 hanno trovato tutto fuorché la loro amata console. Si tratta di errori abbastanza comuni quando c’è tanta frenesia intorno a un determinato oggetto in una determinata giornata. Ad esempio l’utente David Hill, sul suo profilo Twitter ha voluto immortalare il momento facendo vedere la sua “console”, un massaggiatore per piedi.

Ovviamente tutti coloro che hanno trovato oggetti di ogni tipo riceveranno presto la loro PS5 in carne e ossa, oppure un ipotetico rimborso, anche se, tenendo conto di questa seconda ipotesi, sarebbe la scelta più sbagliata visto e considerando che le scorte di PlayStation 5 sono andate letteralmente a ruba. Secondo alcuni utenti, le console sarebbero state rubate e sostituite appunto con altri oggetti. Dubitiamo che sia andata esattamente così, in quanto i corrieri, come ben sappiamo, risultano facilmente tracciabili, ma rimane plausibile che nella catena di spedizioni ci sia qualche “furbetto” pronto a sostituire la merce.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete avuto particolari problemi con l’arrivo di PS5? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti la console di casa Sony ed i suoi titoli in uscita prossimamente.