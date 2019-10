PS5, data di uscita svelata da un leak?

PS5 è molto attesa e i fan di Sony PlayStation non vedono l'ora di scoprire quando sarà disponibile. Ora, un leak potrebbe averci indicato la data.

In queste settimane sono due gli argomenti che hanno calamitato l’attenzione del pubblico: Fortnite, con il suo Buco Nero e il Capitolo 2, e PS5, la nuova console di casa Sony che arriverà nell’inverno 2020. Abbiamo quindi un periodo di uscita ufficiale, ma manca ancora una data di uscita. Ora, però, una fonte anonima ha condiviso nuove informazioni su PlayStation 5.

Anthony Garreffa di TweakTown afferma che tale fonte gli ha rivelato un periodo di uscita più preciso per PS5: dicembre 2020. Garreffa afferma di non avere “una data precisa da riferire“. Aggiunge però che l’idea sia di rilasciare la console a inizio mese, probabilmente, ma a suo dire sarebbe troppo tardi. Così facendo, infatti, Sony salterebbe il Black Friday, il gioco in cui si segnano le maggiori vendite degli Stati Uniti per quanto riguarda videogiochi e console.

Detto questo, si tratta solo di un leak/rumor e non di un’informazione ufficiale. È più che possibile che Sony decida di rilasciare PS5 tra ottobre e novembre 2020. Oltre alla data di uscita in sé e per sé, sarebbe importante capire quando sarà disponibile Xbox Scarlett: se una delle due console avesse un netto vantaggio temporale, potrebbe cambiare le sorti delle vendite nel primissimo periodo.

Ora come ora, in ogni caso, non possiamo fare altro se non attendere. Sony ha già detto che mostrerà la console il prossimo anno, proabilmente prezzo e data di uscita saranno gli ultimi dettagli a essere confermati, quindi l’attesa sarà lunga. Nel frattempo diteci, voi cosa ne pensate?