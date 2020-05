PS5: data di presentazione “confermata” da Schreier

Nelle ultime settimane, il web è stato letteralmente infestato dalle voci di corridoio e da diversi rumor riguardo un imminente presentazione di PlayStation 5. Stando a queste voci, Sony avrebbe pronto un evento digitale tutto dedicato al reveal di PS5 che verrà trasmesso nei primi giorni di giugno. C’è chi ha anche azzardato nel dare una data, quella del 4 giugno, ma da parte della compagnia giapponese non è mai arrivata nessuna conferma.

Ora è Jason Schreier a sbilanciarsi. L’ex giornalista di Kotaku che ora scrive per Bloomberg ha dichiarato in un suo recente articolo che l’evento digitale su PS5 potrebbe arrivare il prossimo 3 giugno. In seguito a questo attesissimo appuntamento, ci sarebbe inoltre diversi altri eventi che verranno sparpagliati nelle settimane successive alla presentazione della console, dato che Sony non vorrà rivelare ogni singolo dettaglio di PlayStation 5 in un solo appuntamento.

Schreier ha voluto aggiungere che fino al momento dell’arrivo di un annuncio ufficiale da parte di Sony, la data potrebbe cambiare dato che i piani all’interno della società sono tutt’ora in fase di costante evoluzione ed è difficile avere una conferma definitiva.

L’unica cosa sicura al momento, è che su PS5 stanno gravitando da tempo tutte le attenzioni da parte di pubblico e addetti ai lavori. Se il 3 giugno sarà davvero la data della presentazione di PlayStation 5 lo scopriremo molto presto. Cosa ne pensate delle recenti dichiarazioni di Jason Schreier riguardo a PS5? Pensate che i primi giorni di giugno avremo veramente qualche notizia in più sulla console next gen di Sony?