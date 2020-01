PS5: data dell’evento di presentazione svelata da Thrustmaster?

Arrivati (quasi) alla fine di gennaio, sappiamo varie cose su PlayStation 5 ma, ammettiamolo, non abbastanza per i nostri gusti. In particolar modo, non abbiamo ancora avuto l’occasione di vedere l’aspetto della console e nemmeno del Dualshock 5, che pare proporre delle novità interessanti (feedback aptico e grilletti adattivi, ad esempio). Si vocifera che potremo finalmente scoprire questi dettagli a un evento di febbraio dedicato a PS5, ma per ora tutto tace in casa Sony. Secondo i fan, però, Thrusmaster ci ha dato la risposta che cercavamo.

Facciamo un passo indietro. Come potete vedere qui sotto, Thrustmaster sembra aver condiviso la data d’uscita della sua prossima pedaliera, 13 febbraio 2020, tramite il proprio account Facebook. In che modo tutto questo si lega a PS5? Secondo i videogiocatori questa pedaliera sarebbe dedicata (anche) alla console Sony e, più precisamente, a Gran Turismo 7, uno dei titoli di lancio di PS5 stando a vari rumor.

February 13. Publiée par Thrustmaster sur Jeudi 23 janvier 2020

Thrustmaster ha inoltre recentemente rilasciato il Eswap Pro, un controller modulare per PlayStation 4: i rapporti tra le due società sono quindi sufficientemente stretti e una collaborazione dedicata a un gioco molto atteso dai fan come Gran Turismo 7 non è completamente impossibile.

Ricordiamo però che non solo questa è una pura speculazione senza fondamenta, ma lo stesso evento Sony non è stato ufficializzato in alcun modo. Ci sono molteplici precedenti e i tempi sembrano ragionevoli, ma in ogni caso per ora non possiamo avere certezze. Non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni da parte di Sony e sperare che PS5 non sia poi così lontana: Microsoft ha già mostrato la propria macchina da gioco e i fan PlayStation potrebbero spazientirsi a un certo punto.