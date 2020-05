PS5: un leak riguardo il DualSense rivela la data di uscita della console?

Si sa ancora molto poco riguardo a PlayStation 5, eppure gli appassionati fremono di poter venire a conoscenza di ulteriori dettagli sulla console di prossima generazione Sony. Tra le poche cose che sappiamo c’è il DualSense, quello che sarà a tutti gli effetti l’erede potenziato del DualShock 4, e stando a un recente leak che riguarda proprio il nuovo pad di PS5 sembrerebbe che sia stata rivelata quella che può essere la data di lancio della console next gen.

Questo rumor arriva da Twitter, dove l’utente Iron Man ha pubblicato alcune informazioni in suo possesso riguardo alla messa in vendita del DualSense. Secondo l’utente, il controller di PS5 raggiungerà gli scaffali dei negozi il prossimo 20 novembre, e va da sè immaginarsi che PlayStation 5 possa essere già stata lanciata per quella data, se non proprio in contemporanea con il nuovo pad.

DualSense will be sold separately on November 20, 2020 and will be available in North America, Canada, Europe and the United Kingdom at a recommended retail price (RRP) of US$59.99, CAN$59.99, €59.99 and £54.99 pic.twitter.com/7OaDSgWZaV — Iron Man (@IronManPS5) May 13, 2020

Oltre a dare attenzione a questo leak, Iron Man dichiara che il DualSense sarà venduto in Nord America, Canada, Europa e Regno Unito e avrà il costo rispettivo di 59,99 Euro. Iron Man non specifica mai nel suo tweet che la data di lancio di PlayStation 5 coinciderà con la messa in commercio del proprio controller, ma di sicuro questo suo intervento sta facendo discutere parecchio gli appassionati in questi momenti.

Al momento Sony non si è ancora espressa sulla data di uscita di PS5 e le dichiarazioni dell’utente vagano ancora nel reame delle speculazioni. Non ci resta che aspettare un prossimo appuntamento cominicativo su PlayStation 5 per conoscere ulteriori dettagli sulla console di prossima generazione Sony, compresa la data di lancio. Cosa ne pensate di quest’ultimo tweet? Pensate che il 20 nopvembre possa essere una buona data per l’arrivo di PS5?