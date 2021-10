PS5: Dbrand ci riprova, svelate le nuove cover

Dopo la lettera dei legali Sony, Dbrand ci riprova e annuncia le nuove cover per PS5. Come vi avevamo riportato sabato, infatti, i plate prodotti da uno dei brand più iconici e underground del mondo tech erano stati rimossi dopo una denuncia legale effettuata dall’azienda giapponese per violazione del copyright. Pur avendo fermato la vendita, i gestori del marchio hanno comunque deciso di riprovarci ma con una piccola variazione estetica per evitare eventuali denunce.

I plate originali per PS5 prodotti da Ddbrand erano infatti decisamente borderline, con tanto di logo PlayStatio texturizzato con una piccola linguaccia nei confronti di Sony. Quando vennero messo in vendita, una scritta in piccolo recitava addirittura “Dai Sony, prova a denunciarci”. Nonostante siano passati mesi dall’annuncio (il primo batch di plate venne venduto a febbraio), la scorsa settimana l’azienda nipponica aveva fatto valere il suo diritto al copyright. Ora i plate sono tornati ma con una variazione, ovvero una ventola posizionata al lato dei plate, per avere un maggior flusso d’aria e un sistema di raffreddamento migliore. Le modifiche estetiche non sono finite, considerando che gli angoli appuntiti sono spariti del tutto e ora la forma è decisamente più affusolata rispetto al passato.

I nuovi plate di Dbrand per PS5 sono stati lanciati anche con un’aria di sfida nei confronti di Sony. In primis il bottone virtuale che riporta alla pagina prodotto recita “Scacco matto, avvocati”. Successivamente, al momento dell’acquisto tra i punti di forza del prodotto viene anche scritto “Non sono illegali”. E in ultimo c’è una sorta di lettera aperta, che spiega come una società da 15 miliardi di Yen giapponesi l’anno si preoccupi di citare in giudizio un’azienda privata per aver creato un accessorio per un suo prodotto. Il tutto richiama ovviamente lo stile underground di Dbrand e non poteva essere altrimenti.

I nuovi plate di PS5 sono però già esauriti. Il prossimo batch arriverà a gennaio 2022 e sarà disponibile in tre colori. Il costo? Non propriamente economico: il pacchetto, che include i plate e le strisce per la parte centrale e i led è infatti disponibile per il pre-order al prezzo scontato di 78 Dollari, contro i 100 Dollari richiesti in origine. Siete disposti a fare questo investimento?