PS5: Deep Down è diventato un’esclusiva?

Emergono nuovi rumor su Deep Down, il longevo progetto di Capcom che fu annunciato nel 2013 ma non vide mai la luce. Il gioco, per quanto messo in pausa, non è mai stato abbandonato dal team, almeno ufficialmente. Gli sviluppatori promettevano un titolo graficamente incredibile e con intense battaglie fantasy all’interno di dungeon generati proceduralmente. Ora, sembra che il gioco sia destinato a uscire come esclusiva per PS5.

Più precisamente, secondo quanto riportato da una fonte di VGC, sembrerebbe che il progetto sia effettivamente vicino alla fine dello sviluppo e, forse, potrebbe essere un’esclusiva per la console next-gen di Sony, PS5. Probabilmente, il passaggio a un hardware più potente potrebbe essere stato proprio ciò di cui Capcom aveva bisogno per completare il progetto.

Il team originale che stava lavorando a Deep Down non esiste più e questo potrebbe essere un ostacolo, ma nulla vieta che Capcom ne abbia organizzato internamente un altro per portare avanti il progetto “segretamente”. Il marchio registrato è stato aggiornato regolarmente, quindi di certo la società di Osaka non vuole perdere i diritti su quanto creato. Inoltre, il producer Yoshinori Ono pare ancora legato al progetto.

Attualmente però sono solo rumor e non vanno in alcun modo considerati come informazioni ufficiali; forse Deep Down sarà un titolo per PS4, forse per PS5 o forse cross-gen, oppure molto semplicemente non è destinato a uscire. Per ora non possiamo saperlo. Certamente non sarebbe spiacevole scoprire qualcosa ai The Game Awards di questa notte, anche se l’E3 2020 è probabilmente un momento più adeguato per qualcosa del genere. Diteci, voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe se Capcom “riportasse in vita” Deep Down?