PS5: Demon’s Soul uscirà anche su PS4? Inidizi da Sony

Da quando è stato svelato il nuovo attesissimo progetto di Bluepoint Games, i giocatori di tutto il mondo hanno iniziato a contare i giorni dal rilascio di questa nuova edizione di Demon’s Souls per PS5. Ora che durante l’ultimo appuntamento comunicativo di Sony abbiamo scoperto che il gioco farà parte delle line up di lancio della console, l’attesa è cresciuta ancora di più. Stando a quanto scoperto di recente in rete però, sembra che il rifacimento dell’opera targata From Software possa arrivare anche su PS4.

A suggerirlo è la stessa Sony, che avrebbe aggiunto da poco al database del PSN di PlayStation 4 la colonna sonora del Demon’s Souls sviluppato da Bluepoint. Per ora la compagnia giapponese non ha rilasciato alcuna dichiarazione sulla possibile uscita del titolo di lancio Ps5 anche sulla console di attuale generazione, per questo molti appassionati al momento non hanno ben chiara la situazione.

Certo che se il tutto dovesse venire confermato, non sarebbe certo il primo caso di un esclusiva attesa e annunciata su PS5 in arrivo anche sulla console della generazione precedente. Lo stesso Marvel’s Spider-Man Miles Morale è un titolo esclusivo Sony cross gen, dato che arriverà su entrambe le PlayStation il giorno del lancio. Non è quindi così improbabile che anche i giocatori che non vorranno passare subito a PlayStation 5 posano comunque godere del nuovo Demon’s Souls sulle proprie PS4.

Non ci resta solo che attendere conferme ufficiali, intanto che il countdown per l’arrivo di PS5 comincia a diventare sempre più entusiasmante. Cosa ne pensate di questa possibilità? Credete che l’apparizione della colonna sonora di Demon’s Souls sul PSN sia un indizio da parte di Sony? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata.