PS5: Demon’s Souls è difficile? Includerà 180 video per aiutarvi

Mancano poco più di due settimane al lancio di PS5 (probabilmente meno in Germania) e gli appassionati della console Sony sono curiosi di testare con mano il nuovo ed incredibile DualSense, oltre a sbirciare tutti i segreti della dashboard rivisitata. Ovviamente il titolo di lancio, come tutti ben sapranno, sarà Demon’s Souls, remake del papà dei soulslike rilasciato per PS3 nel lontano 2009. Dopo aver ammirato l’ultimo trailer pubblicato da BluePoint, i fan dell’opera non vedono proprio l’ora di tornare scrutare ogni singolo anfratto della enorme ed elaborata mappa di gioco, fatta di temibili nemici e pazzeschi shortcut.

Il remake di Demon’s Souls ha quindi tutte le carte in regola per essere uno dei titoli più giocati della prossima generazione, sperando che possano finalmente lavorare e rilasciare quel famoso DLC riguardante l’Arcipietra dei Giganti cancellato nell’opera originale. Parlando di PS5, tutti ricorderemo il famoso video sulla sua UI e la possibilità di avere suggerimenti se nel caso il giocatore dovesse rimanere “incastrato” in un determinato punto del gioco.

Demon's Souls Remake è uno dei titoli PS5 più attesi, con l'annuncio ufficiale arrivato dopo anni e anni di indiscrezioni senza fine.

Ebbene, in una intervista al Washington Post, diversi sviluppatori hanno condiviso alcuni “modi” in cui i loro giochi utilizzano queste nuove funzionalità e, quando è arrivato il turno di Demon’s Souls, Gavin Moore ha rivelato che il titolo avrebbe più di 180 video utili al giocatore a cui è possibile accedere senza dover necessariamente chiudere la sessione. Non ci sono stati forniti degli esempi pratici, ma possiamo immaginare che si tratta di consigli pratici per l’uccisione ad esempio di qualche boss. Bisognerà quindi aspettare per testarlo in prima persona.

Cosa ne pensate di questa notizia? Darete una occhiata a qualche consiglio in caso di difficoltà? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti Demon’s Souls che ricordiamo essere rilasciato al lancio di PS5, vale a dire il prossimo 19 novembre.