PS5: Denuvo arriva sulla console Sony, ecco cosa comporta

Dopo l’ufficialità dell’acquisizione da parte di Microsoft di Bethesda, sembra che Sony abbia fatto la sua prima vera mossa aprendo ad una collaborazione con Denuvo, tecnologia anti-manomissione di software, prevalentemente utilizzata per i videogiochi, sviluppata dalla omonima compagnia austriaca. C’è da specificare che il marchio giapponese non punta ad implementarlo su PS5, ma l’intento è quello di eliminare definitivamente l’utilizzo di qualsiasi trucco usato nei giochi multiplayer.

Gli appassionati quindi potranno tirare un sospiro di sollievo visto e considerando che Denuvo non è certamente amata dal pubblico, specialmente da coloro che hanno a che fare con i titoli per PC dal momento che la sua abilitazione come DMR spesso e volentieri fa girare peggio i giochi. Insomma, nessun problema quindi, si tratta a tutti gli effetti di un sistema anti-cheat in collaborazione con l’omonima società austriaca. Qui di seguito le dichiarazioni ufficiali di Reinhard Blaukovitsch, Managing Director di Denuvo.

“Chi utilizza i trucchi rovina il gioco agli utenti onesti. Ciò può comportare un abbassamento dell’interesse nei confronti di un prodotto e un calo dei profitti per gli sviluppatori e publisher. Siamo davvero orgogliosi di poter aiutare i team più talentuosi del mondo a rendere più sicuri i loro prodotti su PS5”. Sebbene la notizia sia abbastanza fresca, sembrerebbe che già alcuni giochi di lancio stiano implementando la soluzione di Denuvo, nonostante al momento non si sappia quali.

Few things to keep in mind with this Denuvo news:

1) this is just middleware that *can* be used but isn't by any means required

2) don't confuse this with their 'anti-tamper' technology on PC

3) might be a bit early to form any conclusions regarding its impact on performance

— Nibel (@Nibellion) March 10, 2021