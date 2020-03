PS5: svelato un nuovo design concept che ricorda la prima PlayStation

Manca ormai diverso tempo dal lancio di PS5, ad oggi però non si hanno ancora idee sul possibile design della console di casa Sony. Come capita praticamente da settimane, viene svelato un concept che tassativamente suscita diverse emozioni sul web. Quest’oggi su Twitter il noto insider Idle Sloth di Xbox ha postato una foto che ha ricordato ai più anziani la prima ed immortale PlayStation.

Ci teniamo per prima cosa a dirvi che ovviamente non si tratta nulla di ufficiale e di conseguenza di di prendere la foto come tale speculazione fatta da un’insider. La cosa che cade subito all’occhio, oltre alla forma che ricorda la prima console datata 1994 è il sistema di raffreddamento, che pesca l’aria da una griglia estremamente ampia che occupa praticamente tutta la parte posteriore per poi espellerla da piccoli fori presenti sopra alla console. Sicuramente se fosse vera apporterebbe notevoli miglioramenti rispetto a PS4. Il design quindi potrebbe ricordare molto la filosofia presa da Microsoft con la sua Xbox Series X in quanto concepita specialmente per evitare surriscaldamenti. Qui di seguito potete vedere il tweet di Sloth.

In questo momento siamo a conoscenza solo delle caratteristiche tecniche di PS5, il design purtroppo Sony non lo ha ancora svelato, ma siamo certi che a momenti lo farà visto anche il comunicato effettuato dall’azienda nipponica in quanto ha ribadito che la sua uscita non subirà ritardi a causa dell’epidemia da COVID-19. Vi invitiamo pertanto a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per eventuali novità a riguardo.

Nonostante il design proposto possa sembrare un omaggio alla prima PlayStation, rimaniamo dell’idea che la forma finale sarà ben diversa. Vogliamo però sapere voi cosa ne pensate, vi piace questo concept? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. In attesa di eventuali ufficialità da parte di Sony, vi ricordiamo che PS5 verrà rilasciata a fine di quest’anno.