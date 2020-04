PS5: un nuovo concept fan-made ritrae il design della console con una copertura bianca

In seguito alla presentazione del nuovo controller di PS5, chiamato DualSense, molti utenti nei giorni a seguire si sono cimentati nell’immaginare come sarà il design della console next-gen di Sony. In queste settimane sono trapelate in rete molte fan-made in merito al concept di PS5, tra cui una nelle ultime ore, pubblicata da un utente di Reddit, in cui ha immaginato sulla console la presenza di un esoscheletro di colore bianco che va ad avvolgerla completamente.

Il design in questione, proposto da Robo3687, mostra la console avvolta da un’armatura bianca, con dei bordi ridefiniti in nero, creando un contrasto tra i due colori come quelli visti nel controller DualSense. Il risultato ottenuto è gradevole, malgrado faccia sorgere dei dubbi a riguardo sulla fattibilità ingegneristica di un design molto simile a quello proposta dall’utente, dato che risulta essere fin troppo compatto per una console potente come PS5; in vista soprattutto del sistema di raffreddamento, un elemento centrale considerata la componentistica delle piattaforme next-gen.

Ormai il design di PS5 sembra essere l’argomento del giorno, soprattutto dopo l’annuncio del nuovo pad che avrà una colorazione bianca e nera. Molti sospettano che la console possa andare seguire le linee del controller compresa la colorazione, mentre altri suppongono che il design sarà in linea come quello proposto dal graphic designer statunitense Brian C. Worton che la immagina con una forma peculiare a V, come il cinque in numero romano.

Un concept nel complesso plausibile ad eccezione forse delle porte USB, incluse nello chassis come i tasti di accensione ed espulsione che rappresenterebbero un passo indietro rispetto a quelli integrati su PlayStation 4. Voi cosa ne pensate di questo nuovo design? Nei commenti fateci sapere la vostra opinione, per tanto vi invitiamo a rimanere sintonizzati sul nostro sito.