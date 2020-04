PS5: design della console svelato da un’immagine rubata, è lei?

PS5 è uno degli argomenti di maggior rilevanza in questi mesi. La console giapponese è stata al centro di una presentazione, poche settimane fa, la quale non ha del tutto convinto gli appassionati sia per lo stile usato (molto tecnico e poco user friendly) che per i contenuti mostrati. Nessuno si aspettava una data di uscita e il prezzo, ma molti speravano che venisse mostrato almeno il design della console. Purtroppo, come ben sappiamo, non è stato così.

Ora, però, appare in rete una foto rubata di PS5. Potete vederla qui sotto. L’immagine non è chiarissima e non è possibile vedere completamente la parte frontale della console. La forma è però semplice, un parallelepipedo rettangolo con il logo PS nella parte superiore e una sezione forata, dedicata alla ventilazione. I lati frontali e laterali sembrano avere una rientranza, in stile PS4. In basso a sinistra si può anche notare la presenza di quelli che sembrano ingressi USB. Senza punti di riferimento è però difficile capire precisamente le dimensioni della console.

La fotografia mostra anche una silhouette nera: non possiamo sapere chi sia, ma sembra essere Jim Ryan. presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment. Ora però veniamo alle note dolenti: la fonte è 4Chan, non esattamente un sito credibile, sopratutto il primo di aprile. Il post è stato rimosso immediatamente, ma l’immagine è stata salvata e ha iniziato a circolare in rete.

Considerando anche lo strano effetto di luci, posizionato proprio per nascondere parzialmente la console, diamo per scontato che sia un pesce d’aprile. PS5 è ancora lontana ed è possibile che fino a giugno 2020 non avremo modo di ricevere nuove informazioni: speriamo che la società giapponese sveli il design quanto prima.