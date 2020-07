PS5, Sony svela il design delle custodie

Come ormai ci ha abituati da tempo, Sony ha svelato semplicemente con un tweet il design delle custodie che conterranno le versioni fisiche dei titoli per PS5. Cosi a sorpresa come avvenuto per il joypad durante questo caldo pomeriggio, senza alcun preavviso un annuncio che sicuramente in molti attendevano. Non potevano inoltre farlo senza mettere in mezzo anche uno dei titoli sicuramente più attesi della fine dell’anno ovvero Spider Man Miles Morales di Insomniac.

Analizzando il design della custodia possiamo notare il principale cambiamento che interessa il box ovvero il colore della striscia su cui adagia il logo di PS5. Non più blu, come è stato per la console di questa generazione, ma bianco con scritta nera. Sicuramente una scelta che va di pari passo con i colori della console di prossima generazione che fa del contrasto tra bianco e nero il suo cavallo di battaglia. Inoltre sembra rimasto intatto il colore della plastica che rimane blu come quello di questa generazione.

A sneak peek at what PS5 games will look like when you see them on store shelves starting this holiday: https://t.co/i2ByEdWYRS pic.twitter.com/TmB4FzFMJZ — PlayStation (@PlayStation) July 9, 2020

Sicuramente una scelta che farà discutere, tanti infatti sono i commenti che Playstation sta già ricevendo sui social, tanti dei quali sono rimasti stupiti che non ci fosse un cambio netto, anche se, parlandoci chiaramente come potrebbe ancora cambiare all’interno di una scatola che contiene il disco del gioco, sopratutto ora che all’interno si trova soltanto il blu-ray e nulla più. Cosa invece dobbiamo aspettarci da Microsoft?

Un cambio completo di quelle che sono le custodie dei titoli per One o uno stile simile con il cambio di design? Sembra strano eppure ad ogni cambio generazionale il design delle custodie è sempre una domanda che affascina milioni di videogiocatori che immaginano le cose più disparate. Voi invece cosa ne pensate di questo design? Siete soddisfatti o volevate qualcosa di completamente diverso? Fatecelo sapere con un commento qui sotto!