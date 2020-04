PS5, alcuni fan immaginano un design rétro ispirato alla prima PlayStation

Mancano ancora molte informazioni riguardanti la PS5 e tra queste una delle più importanti è sicuramente l’aspetto della console. Sony, infatti, fino ad ora ha solo parlato di specifiche tecniche e caratteristiche ma il design resta un mistero. Non c’è da stupirsi, dunque, se la community di giocatori e fan continua a immaginare possibili aspetti più o meno plausibili della console.

Un concept molto particolare di PS5 è stato recentemente proposto all’interno della sezione di Reddit dedicata alla console che può contare su una community molto attiva. Il design immaginato dagli utenti, come si può vedere dai render, ha un chiaro stampo rétro e richiama il design della prima PlayStation aggiungendo degli elementi un po’ futuristici con tanto di lightbar in blue e verde sul fronte della console. Una caratteristica, quest’ultima, che Sony ha sempre voluto implementare nei propri dispositivi dai tempi dei televisori Bravia ma che sul gamepad della PlayStation 4 non si è dimostrata proprio riuscitissima.

Il design immaginato dagli utenti di Reddit è sicuramente interessante, grazie sopratutto al fattore nostalgia. Allo stesso tempo, però, sembra essere poco realistico. Già solo guardando le specifiche tecniche sembra improbabile che questo design e sopratutto un simile sistema di raffreddamento possa essere plausibile.

Per confermarlo basta vedere alle invasive griglie di aerazione presenti sui dev-kit di PS5 e al design della rivale Xbox Series X. La console Microsoft sicuramente sarà più potente della console Sony ma per poter garantire una giusta temperatura di funzionamento, la casa di Redmond ha dovuto sviluppare gran parte del proprio design della console sul sistema di raffreddamento. PS5 sarà certo meno potente ma possiamo ipotizzare che, anche in base al design del dev-kit, le scelte in tema di sistema di raffreddamento influenzeranno inevitabilmente il design. In attesa di conoscere maggiori dettagli da parte di Sony in Game Division abbiamo ipotizzato anche noi dei possibili futuri scenari sulla prossima generazione, a partire da come la nuova tecnologia cambierà il gameplay e dai giochi che potremmo vedere sulla console.