PS5: emergono dettagli sulle specifiche tecniche tramite un insider

PS5 continua a far parlare di sé: ora, un leaker ha condiviso informazioni riguardo alle specifiche tecniche della console Sony, anche se non c'è molto...

PS5 è sempre al centro dell’attenzione dei giocatori e dei rumor. Non solo quest’oggi è stato possibile scoprire, tramite un noto leaker, i risultati del benchmark del SoC Gonzalo AMD che dovrebbe potenziare la console Sony, ma ora veniamo a conoscenza di qualche altro piccolo dettaglio sulle specifiche tecniche di PlayStation 5.

Le informazioni arrivano tramite PasteBin e non è possibile sapere chi le ha condivise. Si tratta quindi di un leak assolutamente non verificabile. Inoltre, le informazioni non approfondiscono particolarmente quando già sappiamo su PS5. In ogni caso, eccole qui per voi:

AMD 7nm Zen 2 Ryzen 8 Core 16 threads 3.2GHz

AMD 7nm Navi Next Gen RDNA, 36 Dual-CU (72CU), 64 shaders, 1.55GHz, 14.2TF

16 o 24 GB di RAM GDDR6

Ray Tracing (supportato dall’hardware)

SSD da 2 TB

Risoluzione massima supportata 8K

Retrocompatibilità totale

In uscita verso fine 2020

Come già detto, sono perlopiù informazioni già note ed è difficile commentare quanto condiviso. Probabilmente dovremo attendere ancora un po’ di tempo prima di poter ricevere ulteriori dati ufficiali su PS5 da parte di Sony. Ciò che più interessa al pubblico, inoltre, è il prezzo: i pronostici puntano perlopiù a 500 euro, ma ci sono alcuni, come Michael Pachter, che pensano che le due società proporranno prezzi il linea con l’attuale generazione, quindi 399€ in partenza. Quali sono lo vostre speranze per la next-gen?