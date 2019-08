PS5: l’immagine del dev-kit è reale, sviluppatori lo confermano

PS5 è ancora lontana, ma cominciano ad apparire i primi segnali della sua presenza nelle software house mondiali: il dev-kit pare essere reale.

Come saprete, a inizio settimana è emersa un’immagine di un nuovo brevetto Sony Interactive Entertainment. Per quanto non confermato, tutti hanno subito pensato che si potesse trattare del dev-kit di PS5, la nuova console di Sony che dovrebbe arrivare sul mercato, secondo le previsioni, alla fine del 2020. Per quanto credibile, si trattava di una pura speculazione, visto che non c’erano conferme di alcun tipo. Ora, però, ne arriva una.

Matthew Stott, senior artist di Codemaster, è intervenuto su Twitter per confermare che sì, quello ritratto nel brevetto è a tutti gli effetti un dev-kit. Ha anche affermato che il team “ne ha alcuni in ufficio“. Il tweet, attualmente, non è più disponibile: è probabile che Stott si sia reso conto di aver detto qualcosa che non doveva, o comunque che gli sia stato intimato di eliminare la dichiarazione.

Il suo messaggio non dice esplicitamente “PS5” o “prossima PlayStation” (visto che la console non ha ancora un nome ufficiale) ma, partendo dal presupposto che Stott non abbia mentito, è altamente probabile che si tratti proprio della nuova macchina da gioco di Sony. Come già detto, ci si aspetta che la console sia disponibile verso la fine del 2020, ovvero fra poco più di un anno: è perfettamente credibile che vari team di sviluppo siano in possesso dei dev kit, a questo punto.

In ogni caso, è altamente improbabile che Sony intervenga ufficialmente per spiegare la natura del brevetto: i dev kit non sono destinati agli occhi del grande pubblico e la società non si prodigherà per confermare dettagli secondari su un prodotto ancora non annunciato. A questo riguardo, secondo i più recenti rumor il colosso giapponese sarebbe intenzionato a svelare PS5 durante un nuovo PlayStation Meeting, programmato per il febbraio 2020. Diteci, voi cosa ne pensate?