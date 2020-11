PS5 di nuovo disponibile online, ma i server danno problemi

Oggi è finalmente arrivata in Italia PS5, la console di nona generazione targata Sony. Mentre molti utenti hanno già iniziato il loro cammino nella nuova era videoludica, altri stanno aspettando una seconda chance per accaparrarsi PlayStation 5. Stamane, l’attesa console è tornata disponibile su MediaWorld e Unieuro, ma la situazione si è rivelata piuttosto deludente: dopo pochi secondi dalla riapertura i siti sono andati in tilt, non permettendo a tutti gli utenti di effettuare il loro ordine.

Quando si prova ad accedere alla pagina dedicata al prodotto, si viene avvisati di una lista d’attesa lunga migliaia di clienti, sintomo che pochi utenti riusciranno ad assicurarsi l’agognata console. L’unica speranza effettiva, risiede ancora in Amazon Italia che rifornirà presto le sue scorte (ecco quando riapriranno i preordini).

Accolta con un trailer di lancio in Italia girato nella fantastica Venezia, uno dei simboli del Bel Paese, PlayStation 5 è finalmente tra noi. La nuova console di casa Sony è dotata di un SSD dall’elevata rapidità (vi invitiamo a visionare la nostra recensione tecnica di PlayStation 5), ma lo spazio a disposizione effettivo è di poco superiore ai 600GB. Un numero che basterà a chi gioca con pochi titoli annuali, ma che ovviamente sarà abbastanza stretto per chi espande frequentemente la propria collezione (Sony però la pensa diversamente).

La next-gen di casa Sony arriva con una line-up d’acciaio: dal visivamente perfetto Marvel’s Spider-Man Miles Morales alle desulate lande del regno di Boletaria di Demon’s Souls Remake,i giocatori potranno fin da subito godere di titoli d’alto livello. Da oltreoceano giungono, però, notizie poco confortevoli: pare che la console abbia alcuni problemi legati alla modalità riposo, per cui vi invitiamo a utilizzarla con molta prudenza fin quando Sony non pubblicherà una patch risolutiva.