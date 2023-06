State pensando di acquistare una Xbox Series X, magari per giocare a Diablo IV, il nuovo capitolo dell’iconica saga uscito da poche settimane? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo all’ottimo bundle proposto da eBay, con la console e il codice di download digitale dell’opera Blizzard in offerta a soli 499,90€!

Si tratta di un risparmio di ben 130,00€ rispetto al prezzo di listino di 629,90€ e, dato che le scorte sono limitate, vi consigliamo di approfittarne il prima possibile. Un’occasione del genere difficilmente si riproporrà a breve, nemmeno durante l’imminente Prime Day.

L’Xbox Series X è una delle console più potenti sul mercato e vi offrirà un’esperienza di gioco di alta qualità grazie a un comparto hardware ultra performante. Potrete, dunque, godervi appieno i titoli di nuova generazione, con tempi di caricamento rapidi e una maggiore immersività. Una delle caratteristiche principali di questa versione, a differenza della “sorella minore” Series S, è la presenza del lettore disco, che consente di acquistare e utilizzare giochi in versione fisica. Inoltre, essendo dotata di retrocompatibilità, avrete modo di giocare anche ai giochi della scorsa generazione.

Oltre alla console, nel bundle troverete una copia di Diablo IV, il nuovo capitolo del franchise action-GDR più popolare di sempre, questa volta in una veste più dark e inquietante. Potrete immergervi in un mondo open world veramente immenso, scegliendo una delle sei classi disponibili, ognuna con abilità uniche, per affrontare orde di demoni e creature oscure.

Grazie al sistema di progressione avanzato riuscirete a personalizzare lo stile di gioco in base alle vostre preferenze, scoprendo al contempo una storia coinvolgente e a dir poco… infernale. Il vostro obiettivo, infatti, sarà quello di uccidere Lilith, figlia di Mephisto nonché Regina dei Succubi. Potrete poi decidere se affrontare l’avventura da soli o in compagnia, sfruttando una co-op sia locale che online per un massimo di 6 giocatori.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del bundle, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

