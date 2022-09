Nel corso della giornata odierna, Sony ha pubblicato il nuovo firmware di PS5. L’aggiornamento, lanciato questa mattina dopo un periodo di beta, dove alcuni utenti hanno avuto modo di provare in anteprime le varie novità, include diverse funzioni decisamente utili, tra cui la possibilità di riprodurre i giochi in 1440p in maniera nativa, feature assente fin dal lancio e che funzionerà alla perfezione sui monitor in QHD da 60 e 120Hz.

Come riportato dal PlayStation Blog, il nuovo update di PS5 ha introdotto anche diversi aspetti legati alle funzionalità social, come per esempio la possibilità di richiedere una sessione di condivisione schermo a un membro del party. “L’aggiornamento include alcune delle funzionalità più richieste, come l’uscita video HDMI a 1440p e gli elenchi di giochi, oltre alle funzionalità social come la possibilità di richiedere una sessione di Condividi schermo a un membro del party, visualizzare facilmente i profili dei nuovi amici e ricevere una notifica per partecipare più rapidamente al gioco di un amico dalla chat del party”, si legge nel blog.

Nello stesso post, Sony anticipa diverse novità anche per l’app PlayStation. L’applicazione, disponibile su iOS e Android, andrà incontro a diversi miglioramenti nel corso dei prossimi mesi, tra cui l’avvio di una sessione PS Remote Play oppure la funzionalità di Condivisione dello Schermo. “Così come per la funzione di PS5, gli utenti di PS App potranno richiedere a un altro membro del party che gioca su PS5 di avviare una sessione Condividi schermo e quindi guardare il gameplay del proprio amico dall’app”.

Da sottolineare, infine, anche un aggiornamento per quanto riguarda l’audio 3D e l’audio stereo. Come riportato dal PlayStation Blog, ora è possibile confrontare l’audio 3D e l’audio stereo sullo stesso schermo, oltre che accedere più facilmente alle Attività in corso dagli hub dei giochi. Restate sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.