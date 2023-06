Siete alla ricerca di una PlayStation 5 e state aspettando l’occasione d’oro per acquistarla a un prezzo conveniente? Ebbene, tale momento è arrivato, dato che grazie a un’ottima promozione lanciata da Unieuro potrete acquistare un bundle con la versione Digital della console e le magnifiche cuffie 3D Pulse con uno sconto di 50,00€!

Il bundle, infatti, potrà essere vostro a soli 499,90€, ovvero con un risparmio davvero niente male rispetto al prezzo di listino di 549,98€. Inoltre, avrete modo di optare per il pagamento in 3 rate da 166,63€ senza interessi con PayPal o Klarna, rendendo l’offerta ancor più alettante.

La PlayStation 5 non dovrebbe nemmeno avere bisogno di presentazioni: si tratta di una delle console più performanti sul mercato, capace di offrire prestazioni senza precedenti grazie al suo comparto hardware potentissimo. Qualsiasi gioco, infatti, vi sembrerà una meraviglia, complici anche le tecnologie all’avanguardia come il Ray Tracing, che amplificheranno ancor di più la resa grafica.

Le cuffie Pulse 3D sono, invece, le migliori in assoluto per il gaming e in particolare per la PS5, dato che sono tra le pochissime a poter sfruttare le potenzialità della tecnologia Tempest 3D della console. Questa vi garantirà un’esperienza di gioco incredibilmente immersiva, facendovi percepire i suoni in tre dimensioni come se foste veramente all’interno della scena.

Inoltre, le Pulse 3D sono anche comode e leggere, dato che sono state progettate per offrirvi il massimo comfort anche durante le sessioni di gioco più lunghe. I padiglioni, infatti, sono in memory foam, materiale che non solo si adatta perfettamente alle orecchie, ma garantisce anche un ottimo isolamento acustico dei rumori esterni.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Unieuro dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!