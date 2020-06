PS5: dimensioni della console, i primi numeri non ufficiali

Ieri sera è finalmente successo. Sony Interactive Entertainment è scesa in campo con una nuova, grande e incredibile conferenza dedicata a PS5. Anche se, inizialmente, si pensava ci sarebbe stato spazio unicamente per i giochi di PlayStation 5, alla fine la società giapponese ci ha “fatto un regalo”: ha mostrato la console di nuova generazione. La sorpresa è però stata ancora più grande poiché a schermo sono apparse ben due console, un modello con lettore ottico e uno senza lettore ottico. La forma è a dir poco unica e si allontana molto dallo stile per il quale ha optato Microsoft. Avere finalmente conferme sul design è stupendo, ma c’è un dubbio al quale non è ancora stato possibile dare risposta: quali sono le dimensioni della console? Quanto misura in cm?

Purtroppo non abbiamo una risposta ufficiale e probabilmente non potremo scoprirlo ancora per un po’ di tempo (non trattandosi di un evento fisico, non è nemmeno stato possibile vederla dal vivo). Nel frattempo, però, non mancano le speculazioni. In rete cominciano già a circolare confronti grafici tra le immagini di presentazione di PS5 e di Xbox Series X. Alcuni sfruttano la grandezza del lettore ottico come punto di confronto, altri i controller e altri ancora le porte USB. Un esempio è quanto fatto da Lawrence Sonntag, come potete vedere nel tweet qui sotto.

Also according to my precise calculations based on the USB port the PS5 is 12.4 inches tall. That's about 1.5 inches taller than the Xbox One S / X and the PS4. About an inch shorter than then original thicc PS3 though. — Lawrence Sonntag (@SirLarr) June 11, 2020

Secondo i suoi “precisi calcoli”, PS5 è alta all’incirca trenta centimetri, ovvero solo tre / quattro centimetri più alta di una PlayStation 4 e di una Xbox One S / Xbox One X. Inoltre, secondo questi calcoli, la console sarebbe leggermente più bassa dell’originale PS3 (modello Fat). Altri calcoli però vogliono PS5 alta quasi 40 cm. Ripetiamo che non si tratta di dati ufficiali, ma ci permettono di avere una prima idea (molto approssimativa) di quel che dobbiamo aspettarci.

Il vero problema è calcolare la larghezza e la profondità. Le immagini per ora disponibili non sono affatto sufficienti per farci un’idea anche solo approssimativa in tal senso. Ricordiamo inoltre che i due modelli differiscono di alcuni centimetri di larghezza, visto che la versione Digital manca del lettore ottico.

Vi ricordiamo che potete vedere tutti i trailer dei giochi PS5 presentati ieri sera nel nostro articolo dedicato.