PS5: disponibile l’aggiornamento di sistema 20.02-2.26

PS5 è uscita da quasi una settimana e, nonostante l’entusiasmo dei fan, alcune console hanno accusato diversi problemi: dalle problematiche della modalità riposo a quelle legate ai download (ne abbiamo parlato in questa news), purtroppo il lancio è stato segnato anche da notizie negative. Tutto sommato, Sony ha pubblicato l’aggiornamento di sistema 20.02-2.26; risolverà i vari problemi segnalati dai vari utenti a livello mondiale? Scopriamolo!

L’aggiornamento, purtroppo, non è provvisto di alcuna nota che annunci cosa vada a limare (sicuramente qualche bug di sistema). Dopotutto con la console appena uscita, gli utenti non potevano di certo aspettarsi una rivoluzione riguardo l’interfaccia o le funzionalità. Per questi aggiornamenti massicci si dovrà attendere un po’ di tempo, almeno fin quando non verranno fixati gli errori che hanno contraddistinto il lancio di PlayStation 5.

L’aggiornamento è disponibile già da ora. Qualora doveste avere problemi ad installarlo, vi rimandiamo al sito di supporto ufficiale per scaricarlo e installarlo via USB. Vi ricordiamo di contattare direttamente l’assistenza Sony, tramite questo link, nel caso si presentassero specifiche problematiche e di non agire manualmente per non compromettere la garanzia.

PS5 è finalmente giunta nelle case dei giocatori! Per tanto, vi invitiamo a visionare la nostra guida all’acquisto dedicata ai migliori titoli da giocare al lancio, elencante titoli per tutti i gusti! Per chi attende ancora di mettere le mani sulla next-gen targata Sony, vi invitiamo a visionare la nostra recensione tecnica di PlayStation 5 in modo da potervi preparare al meglio quando giungeranno nuove scorte. Amazon Italia, infatti, aveva nuovamente rifornito le sue scorte, ma sono andate sold-out nel giro di pochi minuti.

Avete già installato il nuovo aggiornamento di sistema? Avete notato sulla vostra PlayStation 5 dopo l’installazione? Fatecelo sapere nei commenti!