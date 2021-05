PS5: donna arrestata per aver venduto due bottiglie al posto della console

Da quando PlayStation 5 ha debuttato, si è resa fin da subito una console a dir poco introvabile un po’ in tutto il mondo. A causa di questa scarsa reperibilità, che continua ancora oggi, si è venuto a creare il fenomeno dei bagarini, con inserzioni online che mettono in vendita PS5 a prezzi a dir poco folli. Come se non bastasse, la rarità della console Sony ha creato anche varie situazioni davvero surreali, come per esempio il recente caso che ha coinvolto una donna giapponese.

La particolare notizia ci arriva grazie all’articolo della redazione di FNN (che ci viene tradotto da Kotaku), all’interno del quale scopriamo che in Giappone una donna disoccupata di 41 anni è stata arrestata per frode dopo aver spedito a un cliente due bottiglie d’acqua invece di una PS5. Da quel che viene detto all’interno del report, la donna avrebbe venduto la PlayStation 5 al prezzo di circa 590 Dollari, ma l’acquirente non ha mai visto la console.

La PS5 è arrivata al cliente tramite contrassegno, ma nella scatola c’erano solo un paio di bottiglie da due litri riempite d’acqua. L’acquirente non è riuscito a mettersi in contatto con la rivenditrice e ha quindi contattato la polizia. “Ho spedito la merce imballata, ma non ricordo cosa ci fosse dentro”, ha dichiarato la rivenditrice, andando a negare quelle che sono state le presunte accuse di frode mosse nei suoi confronti.

Il report di FNN segnala che al momento la polizia sta investigando ulteriormente su quanto accaduto. Nel frattempo non sappiamo ancora con certezza quando le scorte di PS5 potranno aumentare, ma Sony stessa ha detto di recente che le previsioni puntano sull’arrivo di nuove console sul mercato non prima del 2022.