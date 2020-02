PS5 sarà “l’ovvio prossimo passo” di Dreams, dice Media Molecule

Da oggi è finalmente disponibile Dreams, il nuovo sandbox creativo di Media Molecule (Little Big Planet, Tearaway) che permette di realizzare un gioco all’interno del gioco e poi condividerlo con gli appassionati. Da quello che abbiamo potuto vedere nei mesi di Accesso Anticipato, l’esclusiva PS4 permette di creare veramente di tutto: l’unico limite è la creatività del giocatore e la potenza della console. Con il prossimo arrivo di PS5, è possibile che Dreams continui il proprio percorso su tale console?

Si tratta di una conseguenza parecchio sensata, sia in “modalità retrocompatibilità”, sia in un formato dedicato che si avvantaggi della nuova potenza di PS5. Non solo è sensato, ma è fortemente suggerito dal co-fondatore di Media Molecule, Mark Healy. Parlando ai microfoni di Metro ha infatti affermato: “Ovviamente ci stiamo focalizzando su PS4 in questo momento, ma assumendo che abbia successo il prossimo ovvio passo sarà metterlo su PS5.” Ha poi continuato affermando “Non riesco a immaginare un Dreams 2, si tratta solo di aggiornare Dreams e continuare a supportarlo. Non è che ci sia uno YouTube 2!”

Il co-fondatore Alex Evans ha inoltre già affermato che Dreams gira su PS5, anche se per ora è solo un test interno: specifica però che non ci sono piani ufficiali riguardo a un porting. L’arrivo della (chiacchierata) versione PC sembra invece molto meno probabile; secondo quanto dichiarato, il supporto a mouse e tastiera su PS4 è “facile da introdurre” ma il vero punto del discorso è ciò che Media Molecule “ha il permesso di fare”: il commento sembra rivolto a ogni tipo di conversione.

Nessuna delle due versioni è quindi ufficiale, ma nel caso di PS5 è perlomeno molto credile, mentre per quella PC le possibilità sembrano più limitate. Diteci, in questi mesi avete giocato con l’Accesso Anticipato di Dreams?