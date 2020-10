PS5, DualSense accusato: “nessun gioco lo userà!”, ma la lista è lunga

A poche settimane dal lancio di PS5, in molti giocatori continuano a chiedersi come verrà sfruttato il nuovo controller DualSense. Quel che c’è alla base del nuovo pad della console Sony, è la proposta di una vera e propria esperienza sensoriale da next gen. Questo grazie a una nuova forma del pad e alle nuove funzioni come i trigger adattivi, un nuovo sistema di vibrazione HD e il feedback aptico.

Di recente, è apparsa in rete la prima lista dei giochi che supporteranno le nuove funzionalità next gen del DualSense. Come si può ben notare dalla lista pubblicata anche su Twitter, il numero dei titoli è già bello ampio, andando a smentire quei giocatori che si aspettavano un supporto alle funzionalità del DualSense risicato fin dal day one di PS5. In lista però ci sono molti titoli e soprattutto esperienze tutte variegate tra di loro.

If people still think the DualSense is a "gimmick" that will barely get used, here is a list of games that will support its funcionality…#PS5 pic.twitter.com/KmunyXbC3Y — Lumen (@LumenHD) October 29, 2020

Come è possibile vedere dall’elenco che potete trovare poco sopra, insieme ai titoli che andranno ad accompagnare il lancio di PS5, si trovano anche giochi già annunciati ma senza una specifica data di uscita. Non solo esclusive first party, che molto probabilmente saranno i giochi che più di tutti supporteranno le funzionalità del DualSense, ma anche una valanga di produzioni di terze parti si stanno impegnando a proporre le novità next gen del nuovo controller.

Se volete conoscere più nel dettaglio come risponde il DualSense, potete leggere la nostra anteprima del controller da poco pubblicata. Cosa ne pensate di questa lista apparsa in rete? Credete che il DualSense verrà sfruttato al massimo delle sue potenzialità sempre di più una volta che PS5 verrà lanciata sul mercato? Diteci la vostra lasciando un commento nella sezione dedicata.