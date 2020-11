PS5: DualSense come uno strumento musicale, fan ricrea l’OST di DOOM

Mancano ormai precisamente 10 giorni al lancio di PS5, da diverso tempo ormai testate giornalistiche e influencer hanno potuto testare e recensire la console di casa Sony (anche noi lo abbiamo fatto e se non avete avuto l’occasione vi invitiamo a darci un occhio a questo indirizzo). Una delle peculiarità della macchina di casa Sony è sicuramente il nuovo “joypad”, chiamato DualSense, il quale ci permetterà di provare sensazioni mai viste fino ad oggi. Effettivamente tutti coloro che lo hanno provato, grazie anche ad Astrobot, il simpatico robottino protagonista del gioco Astro’s PlayRoom presente all’interno in ogni PS5, sono rimasti sbalorditi, ma in queste ore un utente ha ricreato qualcosa di decisamente inaspettato.

Lo youtuber Mennenth è uno di quelli che è riuscito ad avere in anteprima PS5, il quale ha deciso di effettuare un test a dir poco particolare con il controller della console. Utilizzando la vibrazione del pad è riuscito a ricreare le tracce audio del remake di DOOM rilasciato nel 2016. Vediamo comunque nel dettaglio come ha fatto, postandovi per prima cosa il video a riguardo proprio qui di seguito.

Mennenth ha connesso il controller di PS5 a un PC e si è servito di un programma apposito per rimodulare i parametri di operatività del feedback aptico regolando di conseguenza in maniera dinamica sulle note e sul tono dell’audio. Per poter convertire la vibrazione in rumore, ha semplicemente appoggiato il DualSense sopra ad una scatola aperta così da amplificare il rumore stesso. Lo youtuber per fare tutto ciò ha seguito il tutorial di un altro utente su Reddit, se siete curiosi di scoprire come ha fatto vi basta cliccare al seguente indirizzo.

Cosa ne pensate di questa notizia? Il DualSense secondo voi può davvero rivoluzionare il mondo del gaming? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità ed informazioni aggiuntive riguardanti PS5.