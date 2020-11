PS5: DualSense compatibile con PS3 e Switch, ma non con PS4

In questo periodo siamo tornati fortemente a parlare di PS5, questo perchè esattamente come noi, anche molte redazioni di tutto il mondo hanno avuto l’occasione di mettere le mani in anteprima sulla console. Proprio per questo stanno uscendo in rete alcune novità riguardanti la piattaforma next gen di Sony ma non solo. Uno dei protagonisti di questa prossima generazione sarà il DualSense, il nuovo controller dalla funzionalità next gen.

Come dimostrato dallo YouTuber conosciuto con il nickname “MidnightMan”, il DualSense per il momento non viene riconosciuto da PS4 rendendolo incompatibile con la console Sony di attuale generazione. Tuttavia, il nuovo pad di PS5 non ha alcun problema a collegarsi in modalità wireless ad una PS3, probabilmente a causa della compatibilità di quella console con i controller Bluetooth generici.

I giocatori PS4 hanno tuttavia un’opzione, ovvero collegare il DualSense al proprio PC tramite USB e riprodurre in streaming i giochi PS4 tramite Remote Play. Inoltre, come dimostrato da un utente su Twitter, sembra che il DualSense di PS5 non abbia alcuna difficoltà ad interfacciarsi con Nintendo Switch. Questo però è possibile solamente se viene utilizzato un adattatore di terze parti per collegare il controller alla console ibrida di casa Nintendo.

Vi ricordiamo infine che, PlayStation 5 sarà rilasciata in Europa a partire dal prossimo 19 novembre. Per quanto riguarda il DualSense, i giochi e gli accessori, stando ad Amazon saranno tutti disponibili una settimana prima, il 12 novembre. Cosa ne pensate di quanto mostrato nel video di MidnightMan sulla compatibilità del nuovo controller di PS5? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.