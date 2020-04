PS5: DualSense multicolor, ecco le proposte dei giocatori per il controller next-gen

Ieri sera, in modo un po’ inaspettato, Sony Interactive Entertainment ha sfruttato le pagine del PlayStation Blog per svelare al mondo il nuovo controller di PS5: il DualSense. Le novità incluse sono molteplici: oltre al feedback aptico e ai grilletti adattivi, ci sarà un microfono e varie altre funzioni interessanti, evolute dal DualShock 4 di PS4. Il cambiamento più visibile però è il colore, o per meglio dire i colori: dopo anni, il device di input di Sony diventa bicromatico, con una combinazione base di bianco e nero.

È un cambiamento non da poco e, come ogni novità, ha scatenato la fantasia degli appassionati che si sono dati da fare nella creazione di ipotetiche varianti. Come potete vedere ad esempio qui sotto, sono stati creati dei mockup del DualSense, ad esempio in giallo, rosso e turchese, ma anche semplicemente in un doppio nero, così da riprendere lo stile dei precedenti controller di Sony. Una piccola modifica ufficiale del DualSense è anche la mancanza dei colori sui tasti frontali Triangolo, Cerchio, Croce e Quadrato.

Non mancano anche versioni multicolor, con lato sinistro e destro diverso. Vengono inoltre proposte anche versioni parodistiche del nuovo DualSense. Come potete vedere poco sotto, ad esempio, è stata creata una copertura in stile Knack, serie esclusiva di PlayStation divenuta su Twitter un meme a causa della sua qualità non eccelsa. Di certo la creatività non manca, possiamo affermarlo.

you know i had to do it to em pic.twitter.com/txtJqe2Rin — fleshmonk (@thefleshmonk) April 7, 2020

Le proposte degli appassionati, che non si fermano certo a quanto vi abbiamo mostrato in questa notizia, posso essere piacevoli o meno, ma fanno subito capire che il futuro del DualSense è aperto a molteplici scenari possibili, con varianti ufficiali. Possibile che Sony “copi” l’idea di Microsoft e permetta ai giocatori di creare il proprio controller personalizzato?

Diteci cosa ne pensate nei commenti!