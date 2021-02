PS5: DualSense pieno di simboli PlayStation, ma quanti sono?

Nonostante PS5 sia stata rilasciata da diversi mesi il vero protagonista della console next gen è il DualSense. Sony oltre a cambiare il nome del proprio pad, ha deciso di optare per un design decisamente minimale ed accattivante che ha colpito in positivo milioni di videogiocatori in tutto il mondo. Il nuovo controller è dotato di feedback aptico una particolare tecnologia che permette di percepire diverse sensazioni durante le sessioni di gioco. Abbiamo potuto vedere ad esempio come viene sfruttato in Astro’s Playroom ma ovviamente siamo particolarmente curioso di vedere come l’azienda nipponica lo integrerà con i titoli in uscita prossimamente, soprattutto le esclusive.

Il feedback aptico non è l’unica caratteristica particolare del DualSense di PS5, molti di voi si saranno accorti che il pad propone una superfice ruvida composta migliaia di piccoli simboli che rappresentano i quattro tasti di PlayStation; ma quanti sono precisamente? A svelare l’arcano mistero è The Verge che, in una intervista ai designer Yujin Morisawa e Takeshi Igarashi, si è scoperto che i segni sono ben 40.000. La parte più sorprendente però non è questa, ma ognuno di quei simboli è impilato uno sopra l’altro e sembrano inseriti in modo casuale, questo fa pensare che l’intero design è stato creato a mano senza l’uso di bozze.

Morisawa ha inoltre dichiarato che oltre ad essere stati realizzati a mano, sono stati digitalizzati e applicati a prototipi di gamepad e testati più e più volte fino a quanto il team non ha trovato l’equilibrio perfetto. L’obiettivo quindi era creare il DualSense PS5 ruvido, ma non così ruvido come la carta vetrata, in sostanza qualcosa che equilibrasse il tutto rendendo perfetta l’esperienza. Il pad risulta essere sicuramente la punta di diamante di Sony, un vero e proprio controller next gen che sta stupendo e stupirà con il passare degli anni.

Cosa ne pensate del DualSense di PS5? Lo ritenete un vero e proprio gioiello tecnologico? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità relative a PlayStation 5 ed ai suoi titoli in uscita prossimamente.