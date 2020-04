PS5: il DualSense è “una svolta radicale”, secondo Jim Ryan di PlayStation

È passato qualche giorno e la acque increspate dall’annuncio a sorpresa del nuovo controller di PS5 si sono calmate. Il DualSense ha colpito nel segno, dando agli appassionati ciò che stavano aspettando da lungo tempo, un assaggio più concreto di PlayStation 5. Sono state molteplici le discussioni in merito al nuovo pad, e stando ad alcune di queste, proprio questo piccolo assaggio di next gen Sony potrebbe celare quelle che saranno le forme della console di prossima generazione della compagnia giapponese.

Poco dopo l’annuncio del DualSense, è voluto intervenire Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, pubblicando un messaggio diretto alla community di videogiocatori affezionati al marchio PlayStation. Secondo Ryan, quello che si troveranno tra le mani i giocatori con PS5, segnerà una vera e propria “svolta radicale”, che andrà a rimodellare uno degli aspetti più importanti del gaming insieme alle funzionalità innovative di PlayStation 5.

“DualSense segna una svolta radicale rispetto ai nostri controller precedenti e rappresenta perfettamente il salto generazionale che intendiamo intraprendere con PS5. Il nuovo controller, insieme alle numerose funzionalità innovative di PS5, trasformerà il modo in cui si gioca, e supporterà in pieno la visione di superamento dei confini del gioco che ha sempre caratterizzato il brand PlayStation.” ha tenuto a dichiarare il presidente di Sony Interactive Entertainment.

In conclusione, Ryan ringrazia la community di giocatori PlayStation per aver condiviso questo emozionante annuncio, ricordando che il lancio di PS5 sarà previsto per la fine del 2020. Inoltre, viene sottolineato che nel corso dei prossimi mesi verranno rilasciate nuove informazioni, compreso il reveal della console. Cosa ne pensate delle recenti dichiarazioni di Jim Ryan?