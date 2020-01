PS5: il Dualshock 5 potrebbe avere l’assistente vocale e un microfono integrato

Si continua a parlare di Playstation 5 in questi giorni, e mentre lo facciamo la rete continua a proporci nuovi rumor e voci di corridoio a raffica. Oggi affrontiamo la questione controller, con il Dualshock 5 che si ripresenta agli occhi degli appassionati ancora in forma teorica ed ipotetica. Un nuovo brevetto infatti sembrerebbe suggerire che il nuovo pad di PS5, oltre a proporre dei sensori aptici e trigger adattivi (funzionalità già confermate), avrà anche altre due novità molto interessanti.

La prima di queste novità si riferisce alla presenza di un microfono incorporato, che permetterà di registrare e poi inviare i messaggi vocali dei giocatori e di interagire con la seconda novità che emerge da questo brevetto, l’assistente vocale.

Sony has filed a new patent for an AI powered voice assistant called PlayStation Assist.

You can input a query and then the game will dynamically respond.

E.g. Ask for the nearest health pack > The game marks it on your map.https://t.co/BQWibOqSRP pic.twitter.com/PNKDEH7jGe

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 29, 2019