PS5: il Dualshock 5 avrà ricarica wireless secondo quanto suggerisce un brevetto

PS5 continua a non ricevere alcuna informazione ufficiale da parte di Sony PlayStation, ma rimane comunque al centro delle chiacchiere degli appassionati. Tra rumor, leak di GameStop come quello di ieri sera e brevetti, c’è sempre qualcosa da scoprire. Ora, ad esempio, possiamo vedere proprio un nuovo brevetto legato, forse, al controller di PlayStation 5. Ecco quanto è stato scoperto.

Il brevetto è legato a un adattatore per ricarica attaccabile al Dualshock 5 (nome ancora non ufficiale, ricordiamolo). Sony ha sottoscritto il brevetto con la World Intellectual Property Organization nell’estate del 2019, ma solo ora il documento completo è disponibile per la visualizzazione pubblica. Viene inoltre indicato che il device include dei pulsanti (tre, secondo l’immagine) che possono sostituire quelli del controller.

Il brevetto assomiglia al Back Button

Il fatto che l’adattatore proponga dei pulsanti significa forse che il Dualshock 5 proporrà dei tasti sul retro? Per ora non possiamo affermarlo. Inoltre, bisogna sottolineare che questo “nuovo” device assomiglia molto al PlayStation Back Button, con l’aggiunta della funzione di ricarica: è possibile che questo brevetto sia solo una prima versione del Back Button per PS4 e che alla fine la società abbia deciso di optare per una sua versione più semplice, magari per problemi tecnici, produttivi o di costo.

Notiamo che il brevetto usa un Dualshock 4 come esempio, ma ovviamente Sony non svelerebbe i dettagli del nuovo controller per PS5 in questo modo: non si tratta quindi di un fattore rilevante. Il problema è che, come sempre, nulla è definitivo con un brevetto. L’unica cosa che sappiamo è che Sony ha o sta prendendo in considerazione l’idea di un adattatore di questo tipo, ma non possiamo sapere se poi il progetto sia stato finalizzato.

Siamo costretti ad attendere, ancora una volta, che la società giapponese dica la propria su PS5. La speranza è che marzo sia il mese giusto per la tanto chiacchierata conferenza d’annuncio della console.