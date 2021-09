PS5 è fenomenale! Lo dimostra il nuovo update di Watch Dogs Legion

Da quando PS5 è arrivata sul mercato lo scorso novembre, più volta la console di casa Sony ha dimostrato di essere una macchina davvero molto interessante e fenomenale. Un nuovo esempio lo abbiamo grazie al più recente update di Watch Dogs Legion.

Il nuovo aggiornamento per il free roaming targato Ubisoft è stato reso disponibile da poco, e ha già messo in mostra una serie di dettagli interessanti, soprattutto per quanto riguarda la diversità di peso sulle varie piattaforme.

PS5 – 3.2 GB

PS4 – 26.6 GB

Xbox One – 23.8 GB

Xbox Series X|S – 40.2 GB

PC – 25.98 GB

Google Stadia – 25.98 GB

Questi dati sottolineano come la compressione su PS5 dei suddetti sia a dir poco incredibile, facendo abbassare un aggiornamento che su Xbox Series X|S pesa la bellezza di 40GB a solo poco più di 3GB.