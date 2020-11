PS5 è in vantaggio sulle vendite al lancio

Stando ai dati pervenuti sulle vendite delle nuove console di nona generazione, PS5 ha registrato un numero superiore rispetto ai suoi competitor Xbox Series X|S, nelle rispettive settimane inaugurali di lancio. Precisamente, VG Chartz ci informa che Sony ha venduto 1.483.910 unità PS5 tra l’8 e il 14 novembre, contro le 1.345.386 unità Xbox Series X|S vendute da Microsoft.

In questo confronto, però, è bene ricordare che le console di nuova generazione sono state introdotte nel mercato in due momenti diversi. Xbox Series X|S il 10 novembre 2020, mentre il debutto di PS5 ha visto due date diverse. Nella prima, quella del 12 novembre 2020, hanno dato il benvenuto alla nuova console di casa Sony soltanto alcuni paesi, come Australia, Corea del Sud, Giappone, Nord America, Nuova Zelanda, Singapore, mentre nel resto del mondo PS5 è arrivata il 19 novembre 2020.

Considerando che in questo confronto si analizza soltanto la prima settimana di lancio delle due console, PS5 – che doveva risultare svantaggiata per i minor paesi coinvolti nella vendità nel periodo iniziale – ha registrato in realtà una performance migliore nelle vendite, rispetto Xbox Series X|S, uscite in tutto il mondo in un’unica data.

Ciò nonostante, è bene confermare che entrambe le console di nuova generazione hanno registrato cifre di vendita considerevoli nei rispettivi periodi di lancio e ciò non è scontato, specialmente per il momento storico che stiamo vivendo. Dunque, sebbene gli ultimi dati mostrano che la PS5 ha superato abbondantemente le vendite registrate da Series X|S, Microsoft può comunque ritenersi ampiamente soddisfatta del lavoro svolto finora. Infatti, nella prima settimana di ingresso di Xbox Series X|S Microsoft ha venduto molte più unità rispetto al lancio di Xbox One, registrando il più grande lancio della storia di Xbox. Questa però è solamente una prima analisi. La nona generazione è appena iniziata e sicuramente ci riserverà numerose sorprese.