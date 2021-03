PS5 è la console venduta più rapidamente in USA, di sempre

Non ne siete tanto sorpresi vero? Sembra che PS5 sia diventata nuovamente al centro di nuove notizie, soprattutto dopo che dagli USA sono arrivate queste notizie. Ovviamente non era da aspettarsi il contrario, con la base installata della generazione precedente e con una community ormai fidelizzata, difficilmente la nuova ammiraglia di Sony sarebbe riuscita a fare diversamente. Cosi, la console diventa la più venduta (rapidamente) su tutto il territorio degli Stati Uniti. I risultati ottenuti dall’hardware Playstation ha difatti dell’incredibile, a dirlo è Mat Piscatella, manager di US NPD.

La società che si occupa di fare ricerche di mercato in America ha infatti divulgato tantissime notizie riguardo il mercato videoludico degli ultimi mesi, se da un lato vengono ancora una volta confermate le ottime vendite di Switch, dall’altro arriva la notizia che PS5 è al secondo posto come hardware venduto nel mese di Febbraio, ma riesce a prendere il primo posto come velocità di vendita. Ovviamente vogliamo ricordarvi che tutti questi dati sono da considerarsi anche in via precauzionale come falsati dallo stato attuale delle cose in tutto il mondo.

La pandemia d’altronde ha rallentato sia la produzione che le vendite, riuscite a immaginare se non ci fosse stata la pandemia come sarebbero andate le cose? Sony ha fatto sicuramente centro con PS5, ma anche Xbox in questi primi mesi di “next gen” si sta difendendo benissimo. Proprio ieri è stata presentata ufficialmente l’acquisizione di Bethesda e 20 nuovi titoli dell’azienda all’interno del Game Pass a partire da oggi.

US NPD HW – PlayStation 5 ranked as the 2nd best-selling hardware platform in February in both unit and dollar sales. PlayStation 5 is currently the fastest selling hardware platform in U.S. history (total dollar sales after 4 months in market). — Mat Piscatella (@MatPiscatella) March 12, 2021

Questo è sicuramente un anno di “fuoco” per la nuova generazione, si andranno a delineare i primi equilibri e se l’ottava generazione è stata il trionfo di Playstation, in questa sarà lo stesso o Microsoft con i suoi servizi riuscirà a fare molto meglio? Staremo a vedere, intanto vi ricordiamo che è nato anche il nostro nuovo podcast che potete ascoltare su Spotify!