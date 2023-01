La next gen (anche se sarebbe meglio definirla current gen) di Sony non è partita benissimo. L’arrivo di PS5 è stato infatti caratterizzato da una serie di problemi, come per esempio l’assenza di una line-up pensata quasi esclusivamente per il nuovo hardware, i problemi di reperibilità delle due versioni della console e un aumento di prezzo avvenuto verso la metà dello scorso anno. Il brand del colosso nipponico però ha appena dimostrato di essere nettamente più forte di tutti questi problemi.

Come riportato da Sony durante il CES 2023, infatti, PS5 ha continuato a vendere benissimo per tutto il 2022, con lo scorso mese che ha visto un ulteriore incremento delle vendite dell’hardware. E come annunciato dal colosso nipponico, la console ha superato le 30 milioni di unità vendute proprio a dicembre 2022. Si tratta di un traguardo storico, che come detto è stato raggiunto superando una serie di difficoltà importanti, come per esempio i bagarini (che acquistavano e vendevano console in massa a prezzi folli) e l’assenza di una vera e propria line-up esclusiva, con giochi condivisi con PS4.

Questa ennesima prova di forza di PS5 ci dimostra, ancora una volta, come Sony abbia lavorato benissimo in passato, fidelizzando l’utenza offrendo ai giocatori esperienze che si sono meritate la loro fiducia. Il catalogo di PlayStation è probabilmente uno dei migliori che il mondo dei videogiochi abbia mai visto, con giochi e serie del calibro di God of War, The Last of Us e Horizon che hanno saputo consolidare la base affezionata di giocatori. Al contempo, Sony ha sperimentato anche con altri generi, come per esempio Returnal.

Also confirmed today: December was the biggest month ever for PS5 console sales, bringing the total to more than 30 million units sold worldwide. Thanks for playing, everyone – 2023’s gonna be a great year! — PlayStation (@PlayStation) January 5, 2023

Il 2023 sarà un anno leggermente diverso per PS5. Al momento c’è solamente un gioco confermato (Marvel’s Spider-Man 2), ma allo stesso tempo la console riceverà il suo visore VR ufficiale. Sicuramente ci aspettano grandi sorprese nel corso dei prossimi 365 giorni e non vediamo l’ora di scoprirle.