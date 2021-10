PS5 e PS Plus soddisfano Sony, ma la carenza di console è ancora un problema

In queste ore Sony ha pubblicato gli ultimi risultati finanziari della divisione PlayStation, lasciando intravedere come la compagnia sia molto soddisfatta dell’andamento delle vendite relative alla console di nuova generazione PS5.

Conosciamo tutti molto bene quanto sia difficile entrare in possesso di una PS5, ma nonostante questa grave carenza la console Sony sta continuando a soddisfare le aspettative della compagnia. PlayStation 5 ha superato quota 13 console vendute in tutto il mondo, ma a quanto pare la carenza sul mercato si farà sentire ancora per parecchio.

Un altro dato che va in favore della compagnia giapponese riguarda i numeri che sta facendo il servizio in abbonamento PS Plus. Stando ai dati finanziari il servizio ha raggiunto e superato i 47 milioni di abbonati, dimostrandosi in crescita ed in perfetta salute.

Con questi risultati PlayStation dimostra ancora una volta la forza del proprio brand, anche se in questo periodo di fine anno i giocatori rimarranno a bocca asciutta dato che non ci saranno esclusive importanti da giocare e lo State of Play di ieri ha deluso molti.