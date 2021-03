PS5 e PS4: il 2020 è stato l’anno del formato fisico o digitale?

Le ultime due generazioni videoludiche hanno segnato un grosso cambiamento nella fruizione dei videogiochi da parte del pubblico. Da PlayStation 3 in poi, il formato fisico è stato affiancato sempre maggiormente dal digitale. Che siate fan o meno di quest’ultimo formato, è sotto gli occhi di tutti che sempre più giocatori, nel corso di un anno, fruiscono ad un maggior numero di titoli in digitale. Ma come è stata la situazione fisico contro digitale su PS5 e PS4 negli scorsi dodici mesi?

Il punto di partenza per capire come sono andate le vendite sui due sistemi Sony lo troviamo sul recente articolo pubblicato dalla redazione di ArsTechinca, all’interno del quale viene citato direttamente un documento della compagnia giapponese. Il documento di Sony attesta come, nel corso del 2020, le vendite dei videogiochi in formato digitale su PS5 e PS4 abbiano superato quelle dei titoli in formato fisico.

A riprendere questo report sono stati anche alcuni utenti su Resetera, i quali hanno sottolineato come i giochi in digitale venduti su PS5 e PS4 nel 2020 si attestano al circa 63%. Questo dato è in costante crescita ormai da diversi anni; basti solo pensate che tre anni fa le vendite dei titoli in formato digitale sulle console Sony arrivarono a un 43%, per poi salire fino al 55% durante il 2019 e finire di nuovo in crescita lo scorso anno.

Parliamo di una vera e propria ascesa dei giochi in formato digitale, ma c’è da sottolineare come il fisico sia ancora richiesto dai giocatori. In moltissimi, infatti, non hanno ancora intenzione di trasformare le proprie librerie piene di custodie videoludiche in una ludoteca fatta completamente di software digitali. È possibile, infine, che questo dato possa crescere ulteriormente nei prossimi anni, in relazione alla scelta da parte di Sony di puntare anche su una console completamente adatta al gaming in digitale, scelta non presente sul mercato fino ad oggi.