PS5 e PS4: il PS Store presto venderà esclusivamente videogiochi

Il PS Store è sicuramente uno dei servizi di punta delle console targate Sony da diversi anni ormai. Tutti gli appassionati possono visitarlo in ogni momento sfruttando, in determinate situazioni, offerte su giochi, film e serie TV. Con l’arrivo di PS5 l’azienda nipponica ha deciso di fare un restyling proponendo una app al passo con i tempi ed uno store decisamente più accattivante. É notizia di poche ore fa che il colosso giapponese ha deciso di eliminare però la sezione film e serie TV.

Sony ha deciso infatti che a partire dal 31 agosto 2021 verrà rimossa la possibilità di acquistare film e serie TV dal suo PlayStation Store. La decisione è maturata dopo che il colosso ha notato un impressionante incremento di abbonati alle piattaforme streaming, Amazon, Disney + e Netflix citando le più famose, con gli appassionati PS5 e PS4 che ora si sono focalizzati più su questo che sull’acquisto generico.

Le esigenze da ormai diversi anni sono cambiate, lo abbiamo notato praticamente tutti. Lo streaming ha preso sempre più piede con aziende che hanno deciso di sfruttare l’occasione proponendo i propri servizi. Il più recente, Disney +, ha inoltre dimostrato come questo abbia portato a milioni di abbonati nel giro di poco tempo con serie TV in esclusiva che stanno letteralmente distruggendo ogni tipo di record a livello di visualizzazioni. La mossa di Sony quindi è assolutamente comprensibile, focalizzando il suo store solo sull’acquisto dei videogame. C’è da considerare che tutti coloro che hanno acquistato film e serie TV potranno continuare a guardare il tutto anche dopo la data sopracitata, dal PlayStation Blog possiamo infatti leggere tali dichiarazioni. “Quando questo cambiamento avrà effetto, gli utenti potranno comunque accedere ai contenuti di film e TV che hanno acquistato tramite il PlayStation Store per la riproduzione, su richiesta, su PS4, PS5 e dispositivi mobili. Ringraziamo i nostri fan per il loro continuo supporto e non vediamo l’ora di migliorare ulteriormente l’esperienza di intrattenimento su PlayStation.”

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete d’accordo con il ragionamento di Sony? Fateci sapere la vostra con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti PS4 e PS5.