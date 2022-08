In quest’ultimo periodo si è tornato a parlare molto di PlayStation, soprattutto dopo che la compagnia giapponese ha deciso di annunciare un aumento nel prezzo di PS5. Oltre a questo Sony ha confermato di aver portato a termine un’altra acquisizione, dando il benvenuto nella propria famiglia ai ragazzi di Savage Game Studios. Insomma, la community PlayStation ha già molto di cui discutere in questi giorni, e a tutto questo si è aggiunto anche un interessante ricerca che ci svela una serie di dati curiosi.

La ricerca in questione è stata portata avanti dalla stessa compagnia nipponica e i risultati sono stati pubblicati su Twitter dall’utente conosciuto come ‘Genki’. Tra tutti i dati e le statistiche mostrate, ce n’è una in particolare che può attrarre a sé diverse attenzioni e curiosità. Parliamo di un dato relativo ai cacciatori di trofei di Platino, achievement molto popolari sulle piattaforma PlayStation a partire da PS3, ma a quanto pare non tutte le community mondiali apprezzano questo tipo di “caccia”.

Nello specifico, grazie a questa ricerca scopriamo che i giocatori più appassionati alla ricerca del trofeo di platino risiedono nella regione asiatica, seguiti subito dopo da noi giocatori europei. Quel che emerge da questa statistica è vedere come negli Stati Uniti d’America siano pochissimi i cacciatori di platino, tanto che gli USA si trovano alla posizione più bassa di tutta la statistica dedicata ai trofei di platino collezionati dai giocatori PlayStation su PS5 e PS4.

For Platinum Trophies Asia and Europe are top! US is the lowest again! pic.twitter.com/55rRDurR7Y — Genki✨ (@Genki_JPN) August 26, 2022

Appare chiaro, quindi, come in USA siano rari i giocatori che si cimentano nell’ardua caccia ai trofei di platino, cosa che cambia da come vediamo nelle regioni Asia ed Europa. E voi? Vi reputaate dei cacciatori di platini o vi accontentate di godere dell’esperienza videoludica proposta da un titolo senza dare troppa attenzione ai trofei?